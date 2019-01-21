Oxfam: в мире за последние десять лет удвоилось число миллиардеров

В мире удвоилось число миллиардеров за последние десять лет, в 2018 году их число составило 2208 человек, говорится в отчете организации Oxfam, который она подготовила ко Всемирному экономическому форуму в Давосе.

В Oxfam отметили, что благосостояние миллиардеров растет на 2,5 миллиарда долларов в день, а доходы беднейшей половины человечества (3,8 миллиарда человек) за 10 лет сократились на 11%. В организации сообщили, что богатые люди и корпорации платят налоги по более низким ставкам, чем раньше, 10 лет назад. В отчете указывается на увеличившийся разрыв между богатыми и бедными людьми.

«Нам необходимо преобразовать нашу экономику, чтобы обеспечить всеобщее здравоохранение, образование и другие общественные услуги. Чтобы сделать это возможным, самые богатые люди и корпорации должны платить справедливую долю налога. Это приведет к резкому сокращению разрыва между богатыми и бедными, а также между женщинами и мужчинами», — считают авторы отчета.

В Oxfam отметили, что cостояние самого богатого человека в мире, владельца компании Amazon Джеффа Безоса в 2018 году достигло 112 миллиардов долларов. 1% его состояния равен бюджету здравоохранения в Эфиопии, население которой составляет 105 миллионов человек, сообщили в организации.

Информацию для отчета в Oxfam брали, в частности, из доклада Всемирного банка «Бедность и общее процветание» за 2018 год, книги данных Credit Suisse Wealth за период с июня 2017 года по июнь 2018 года и журнала Forbes (с марта 2017 года по март 2018 года).

Всемирный экономический форум в Давосе, к которому был подготовлен отчет Oxfam, пройдет с 22 по 25 января. От поездки на него отказались президент США Дональд Трамп из-за «непримиримости демократов по вопросу о безопасности границ» страны, президент Франции Эмманюэль Макрон в связи с плотным графиком и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй из-за необходимости вести переговоры по Brexit.