Роскомнадзор составил протокол в отношение Twitter и Facebook за неисполнение закона о хранении данных россиян

Роскомнадзор возбудил административные дела против Twitter и Facebook за неисполнение закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По мнению Роскомнадзора, компании предоставили «формальные ответы» на требование ведомства подтвердить локализацию баз данных на территории России.

«Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», — говорится в сообщении.

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Ранее глава ведомства Александр Жаров пригрозил Twitter и Facebook штрафами в размере пяти тысяч рублей, если компании до 17 января не ответят на письма Роскомнадзора о начале проверки соблюдения законодательства о локализации данных россиян на территории России.

Жаров также добавил, что рассчитывает на изменение законодательных норм таким образом, чтобы было возможно штрафовать компанию в размере определенного процента от ее оборота.

Претензии Роскомнадзора предусмотрены законом о хранении персональных данных, который вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории России.