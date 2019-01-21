С сайта Познера удалили заявление против сноса дома Булошникова. Телеведущий утверждает, что «сносить ничего не собираются»

С официального сайта Владимира Познера «Познер Online» удалили заявление телеведущего, в котором он выступил против сноса дома купца Булошникова на улице Большая Никитская. Перепечатка слов журналиста доступна на сторонних ресурсах.

«То, что происходит в Москве, и не только в последние годы, но в особенности в последние годы, вообще с этим примириться невозможно, потому что это уродует, с одной стороны, этот город, и с другой стороны — это совершенно очевидно — преследует цели личного обогащения <…> Я выражаю свой протест, свое возмущение тому, что происходит», — говорилось в заявлении Познера от 19 января.

В разговоре с «Новой газетой» телеведущий объяснил, что попросил администраторов сайта удалить материал, поскольку активисты, выступающие против сноса дома, «немного ввели в заблуждение».

«Когда ко мне пришла Елена Ткач (муниципальный депутат Пресненского района — ред.) по поводу дома Булошникова, я слышал краем уха, что активисты что-то делают вокруг этого, но в детали не вдавался. Согласился встретиться. Она мне сказала, что этот трехэтажный дом 19-го века сносят и вместо него будут строить девятиэтажный жилой дом. И что вот так уничтожается историческое наследие Москвы», — рассказал Познер.

По его словам, он повел себя не как журналист, а как «эмоциональный и довольно наивный человек», поскольку не разобрался в ситуации прежде, чем делать публичные заявления.

«Во-первых, сносить ничего не собираются. Я получил на этот счет совершенно официальную справку. Во-вторых, еще в 1996 году дом был серьезно перестроен архитектором Андреевым и с тех пор не считается ни памятником архитектуры, ни памятником историческим. Я на себя разозлился, потому что если бы знал изначально все данные, то так бы не высказался», — подчеркнул он.

Телеведущий не уточнил, от кого именно была получена информация о том, что дом сносить не собираются, однако заверил, что люди, которые ему об этом сообщили, «не могли наврать».

Елена Ткач подтвердила «Новой», что приглашала Познера для записи видеоролика в защиту дома Булошникова, однако ей неизвестно, размещал ли телеведущий свое заявление по собственному желанию на других ресурсах. Мундеп не смогла прокомментировать, каким образом активисты ввели телеведущего в заблуждение.

«Дом не является объектом культурного наследия. Сейчас проходят публичные слушания о возможности увеличения параметров высотности и плотности застройки. Естественно, никто на старом доме не будет надстраивать шесть этажей», — добавила Ткач.

14 декабря стало известно о том, что московская градостроительная земельная комиссия разрешила снести дом по адресу Большая Никитская, 17, строение 1, исключив его из категории «зона сохраняемого землепользования». Согласно документам, на его месте могут построить многоэтажный жилой комплекс высотой до 32 метров.

Инициатором сноса здания является компания ООО «Мэйнэстейт», которой владеет 29-летний уроженец Брянской области Андрей Маталыга. Как отмечала «Медуза», постоянными партнерами Маталыги являются его земляк Сергей Мефедов и Артем Дюмин, младший брат главы Тульской области Алескея Дюмина, который раньше работал охранником президента России Владимира Путина.

Дом на Большой Никитской построил купец Булошников в 1830 году. На первом этаже размещались торговые лавки, второй этаж был жилой. В 1886 году к зданию добавили третий этаж. По словам Ткач, дом имеет статус объекта исторической среды.