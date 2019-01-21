В Барнауле закрыли уголовное дело за мем из «Игры престолов»

Железнодорожный суд Барнаула прекратил уголовное дело в отношении студента Даниила Маркина, которого обвиняли по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) и ст. 148 УК (оскорбление чувств верующих) за сохраненные мемы во «ВКонтакте».

Одним из самых известных мемов, за который судили Маркина, была шуточная картинка из сериала «Игра престолов», где один из персонажей Джон Сноу изображен с нимбом над головой и надписью «Джон Сноу воскрес! Воистину воскрес!».

20-летний Даниил Маркин написал у себя в Twitter: «Пришла экспертиза, ненависть к верующим не выявлена! Решили закрыть дело по декриминализации, ТО ЕСТЬ БЕЗ КОМПЕНСАЦИЙ».

Первое судебное заседание Маркина состоялось 15 июня 2018 года. На суде в качестве свидетелей обвинения у него выступали две студентки юриспруденции местного филиала РАНХиГС — Анастасия Битнер и Дарья Исаенко.

Как следовало из материалов дела, они написали на Маркина донос в правоохранительные органы об оскорблении чувств верующих. Битнер и Исаенко также выступали свидетельницами обвинения у другой обвиняемой в экстремизме из Барнаула — Марии Мотузной, с которой неделей ранее были также сняты все обвинения по 282-й статье в связи с отсутствием состава преступления.

26 декабря Следственный комитет вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении строителя из Барнаула Андрея Шашерина. Дело было закрыто по реабилитирующему основанию, в связи с отсутствием состава преступления.

На сегодняшний день в Барнауле все еще остается открытым уголовное дело по 282-й статье в отношении общественного активиста Антона Ангела. Следствие обвиняет мужчину в том, что он опубликовал во «ВКонтакте» записи с «признаками враждебного отношения» к евреям.