Евросоюз ввел санкции против главы ГРУ из-за отравления Скрипалей

Глава Главного управления Генерального штаба ВС России (бывшее ГРУ) Игорь Костюков, а также его заместитель попали в новый санкционный список Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба Евросовета.

Под новыми ограничительными мерами также оказались еще два сотрудника ГРУ, однако их имена не называются. В ЕС их назвали ответственными за хранение, транспортировку и использование нервного токсического вещества в Солсбери.

Ранее СМИ со ссылкой на источники утверждали, что санкции введут против четырех россиян, которые работают в ГРУ. Среди них называли Руслана Боширова и Александра Петрова, которых считают подозреваемыми в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

До этого Министерство финансов США уже вносило в санкционный список имена 18 россиян в связи с отравлением Скрипалей, среди них были Боширов и Петров.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Великобритания считает, что к инциденту причастны сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Министерства обороны России Руслан Боширов и Александр Петров. Россия все обвинения отрицает.

После этого Bellingcat и The Insider выпустили серию расследований, в которых говорится, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига. По версии журналистов, они оба являются сотрудниками ГРУ, которые в 2014 году получили звание Героя России за военные подвиги. В документе Минфина США Боширов и Петров указаны как Анатолий Чепига и Александр Мишкин соответственно.