В Екатеринбурге приговорили к тюремным срокам 19 участников перестрелки в цыганском поселке

Свердловский областной суд приговорил к срокам от 3 лет 9 месяцев до 10 лет лишения свободы в колониях общего, строгого и особого режимов 10 участников перестрелки в цыганском поселке в Екатеринбурге. Четверо подсудимых приговорили к 3 годам условно, еще пятерых — к 1,5 годам условного срока. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

В зависимости от роли каждого фигурантов уголовного дела признали виновными в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 212 УК (покушение на участие в массовых беспорядках) и ч. 1, 2 ст. 212 УК (организация и участие в массовых беспорядках).

По версии следствия, 3 сентября 2016 года у одного из домов на улице Депутатская произошла перестрелка, в которой участвовали 25 человек с одной стороны и четыре человека — с другой.

Один из участников конфликта использовал огнестрельное оружие нарезной карабин «Вепрь», два других — травматические пистолеты. Другие были вооружены ножами, битами и металлическими прутами. В результате огнестрельного ранения погибли двое человек.

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Причиной перестрелки стала бытовая ссора на семейном празднике. Бывший спецназовец, казак Олег Шишов пришел в гости к своему сослуживцу Александру Дутову. В гости также приехала его дочь Алиса и ее сожитель, цыган Дмитрий Душкин, который не понравился Шишову. Между ними возникла ссора.

На следующий день к дому Дутова приехала группа людей, которая пыталась попасть внутрь, угрожая бросить гранту. По версии защитника, прибывшие избили Дутова и Шишова, после чего начали перестрелку. Брат Дутова Алексей сделал выстрелы, которые стали смертельными для двух нападавших.