В «Аэрофлоте» пожаловались в прокуратуру на оскорбления от блогера Соколовского. Под жалобой подписались 148 сотрудников

Сотрудники «Аэрофлота» обратились в прокуратуру Москвы с жалобой на блогера Александра Соколовского, который раскритиковал работу авиакомпании на своей странице в инстаграме, сообщило РБК со ссылкой на заявление.

В документе стоят подписи 148 сотрудников «Аэрофлота». Они были оскорблены тем, что Соколовский опубликовал снимок диспетчеров компании, который сопровождался ненормативной лексикой.

«Мы чувствуем себя униженными, морально подавленными, внутренне переживаем из-за таких публикаций, это причиняет нам душевные и физические страдания», — говорится в заявлении, в котором блогера просят привлечь к административной отвесности за унижение чести и достоинства.

Согласно российскому законодательству, унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. рублей, при этом штраф может быть увеличен до 5 тыс. рублей, если оскорбления высказаны публично.

Ранее «Аэрофлот» отключил Соколовского от программы «Аэрофлот бонус» после его высказываний в соцсетях о работе компании и его сотрудниках. В авиакомпании настаивали, что блогер нарушил правило 7.5 бонусной программы.

До этого Соколовский пожаловался, что следовавший в Ниццу самолет, на котором летел блогер, совершил вынужденную посадку в Вене. Из-за этого пассажирам было предложено вернуться в Москву, чтобы оттуда долететь до Франции. В компании утверждали, что это был самый оптимальный вариант.

Напомним, в 2018 году «Аэрофлот» из-за «негативной публикации о компании» отключил от бонусной программы основателя фонда «Нужна помощь» Митю Алешковского и его жену.

«Аэрофлот» не указывал, за какую именно публикацию его лишили привилегий, однако Алешковский предположил, что это касается его твита от 16 ноября: он опубликовал фото приказа о запрете сотрудникам «Аэрофлота» пользоваться смартфонами на рабочем месте и сопроводил его комментарием «Савельев (прим. — гендиректор компании Виталий Савельев) окончательно головой поехал».