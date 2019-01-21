Мединский: в будущем граждане по всему миру будут входить в интернет «по паспорту»

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что в будущем граждане по всему миру будут входить в интернет «по паспорту» — через персональный идентификатор.

«И в будущем во всем мире будет жестче регулироваться, просто поверьте мне. То, что мы в будущем будем входить в интернет “по паспорту”, — это я вам гарантирую. Не только в России, во всем мире. Этот вопрос решится еще при нашей с вами жизни», — приводит ТАСС слова министра.

Он добавил, что это его «личный прогноз» и что в будущем вся анонимность уйдет в «даркнет» (скрытую сеть).

По словам Мединского, сейчас интернет является «излишне свободной зоной», которая нуждается в регулировании: «Интернет — непростая среда. Там нет готовых решений. Просто взять и запретить, а потом охотиться на бескрайних просторах интернета за всеми нарушителями — неэффективное решение», — считает Мединский.

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В ноябре 2017 года вступил в силу закон о запрете средств обхода блокировок — анонимайзеров и VPN. В январе 2018 года Госдума приняла в третьем чтении закон о штрафах за нарушение запрета. Власти будут штрафовать поисковики за выдачу ссылок на сайты, которые предлагают способы обхода блокировок.

В декабре сенатор Андрей Клишас внес в Госдуму еще один законопроект о регулировании интернета, который подразумевает создание инфраструктуры для автономной работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций. Эксперты предупредили, что данная инициатива может привести к сбою всей национальной системы связи.