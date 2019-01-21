Комитет Госдумы поддержал законопроекты Клишаса о запрете фейковых новостей и оскорблении власти в интернете

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять в первом чтении законопроекты, разработанные сенатором Андреем Клишасом, о запрете распространять фейковые новости и о санкциях за оскорбление власти в интернете. Об этом сообщил ТАСС.

Первая инициатива предлагает запретить публикацию в СМИ и интернете «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений». Второй документ позволяет блокировать материалы, в которых присутствует «явное неуважение» к обществу, представителям власти и государственным символам.

«С учетом большого количества предложений о поддержке концепции законопроекта комитет предлагает также поддержать его к рассмотрению в первом чтении и продолжить его обсуждение после этого», — сказал глава комитета Леонид Левин.

Ранее данные законопроекты поддержал другой комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. «Сам порядок определения круга сведений, которые должны удаляться, требует дополнительного обсуждения. А что касается механизма, который предлагается по удалению информации, то он уже существует, в этой части мы можем поддержать», — заявлял первый зампредседателя комитета Эрнест Валеев.

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Напомним, в интервью «Новой газете» сенатор объяснял, что информация в интернете должна регулироваться так, чтобы люди могли критиковать органы власти, но без подмены «содержательной дискуссии просто нецензурщиной».

Клишас добавил, что при вынесении решений важно будет учитывать контекст и основной посыл информации: «Как в художественных произведениях есть мат, направленный на оскорбление кого-то, а есть художественный прием. Поэтому если в контексте своей программы тот же самый Познер будет использовать слово “Госдура”, состава здесь никакого не будет. Но если целью этих высказываний будет исключительно оскорбление, то да, это может быть расценено как состав».

После этого интервью, в котором прозвучало высказывание о «Госдуре», СМИ со ссылкой на источники сообщали, что депутаты решили отложить рассмотрение законопроектов о регулировании интернета. Законопроект не поддержали Генпрокуратура, Минкомсвязи, Роскомнадзор и Минюст.