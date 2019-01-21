The Bell: «Русгидро» перенаправит 15 млн пожертвований в епархию «духовника Путина». Деньги заберут у Сретенского монастыря

Российская энергетическая компания ПАО «Русгидро» перенаправит благотворительную помощь в размере 15 млн рублей в Псковскую епархию, главой которой ранее стал митрополит Тихон (Шевкунов), которого часто называют «духовником» президента России Владимира Путина. Об этом The Bell рассказали два источника, связанных с руководством компании.

Шевкунов заявил изданию, что средства «Русгидро» пойдут на «неотложные ремонты» и что в конце года епархия направит компании финансовый отчет. В пресс-службе «Русгидро» не ответили на запрос The Bell.

Ранее «Русгидро» материально поддерживала Сретенский мужской монастырь, наместником которого с 1995 года был Шевкунов. В отчетах компании за 2011 год говорится без уточнения конкретных сумм, что средства были выделены на комплексную программу реконструкции и развития территории монастыря.

Сретенский монастырь под руководством Шевкунова поддерживали также владелец «Межпромбанка» Сергей Пугачев и «Роснефть», которая, как пишет The Bell, выделила средства на строительство нового храма на его территории.

Шевкунов рассказывал The Bell, что выставки «Россия — моя история», которые он курировал, спонсировал «Газпром». По его словам, компания выделила от 110 до 220 млн рублей на 18 исторических парков, построенных по этой программе.

В мае 2018 года Шевкунова назначили митрополитом Псковским и Парховским. После назначения он несколько раз опровергал сообщения о том, что его планируют сделать патриархом. СМИ часто называют Тихона «духовником» президента, однако сам священнослужитель это отрицает. В ноябре он сопровождал Путина в Псково-Печерский монастырь.