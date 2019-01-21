WhatsApp ограничил пересылку сообщений до пяти раз для борьбы с фейковой информацией

Мессенджер WhatsApp ограничил пересылку одного и того же сообщения до пяти раз для борьбы с распространением фейковой информации. Ранее это можно было делать до 20 раз. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на пресс-службу компании.

«[Это] поможет WhatsApp сосредоточиться на личных сообщениях с близкими контактами. Мы будем продолжать прислушиваться к отзывам пользователей об их опыте и постепенно искать новые способы по работе с вирусным контентом», — заявил представитель WhatsApp.

По оценкам «Би-би-си», новые правила позволят отправить сообщение не более чем 1280 пользователям, тогда как раньше эта цифра могла достигать 5120 человек.

Ранее ограничение на пересылку сообщений было введено в Индии. В апреле 2018 года в мессенджере стали распространяться сообщения о похищениях детей, которые привели к серии нападений людей на незнакомцев. По официальным данным, в результате были убиты не менее 18 человек.

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17 января Facebook, которому принадлежат WhatsApp и Instagram, удалил более 500 страниц и учетных записей, связанных с Россией. По мнению компании, они распространяли недостоверные сведения на территории Центральной и Восточной Европы, в странах Балтии и на Кавказе.