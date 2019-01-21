«Принципиально линия защиты не изменится»: родители фигурантов «пензенского дела» отреагировали на приговор Игорю Шишкину

В Москве в Сахаровском центре прошли общественные слушания «Последние события вокруг «дела «Сети». Родители обвиняемых по «пензенскому делу» и правозащитники прокомментировали приговор фигуранту Игорю Шишкину и высказывание Владимира Путина о «деле «Сети».

Ранее суд приговорил Игоря Шишкина к 3,5 годам колонии общего режима по статье об участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК). Поскольку Шишкин единственный в деле признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, заседание проходило в особом порядке.

Отвечая на вопрос о том, как приговор Шишкину повлияет на решение суда в отношении других обвиняемых, мать одного из фигурантов дела Светлана Пчелинцева заявила, что «принципиально линия защиты не изменится».

«Я думаю, что они будут доказывать свою невиновность и оспаривать в суде показания, которые дал Игорь Шишкин», — говорит Пчелинцева.

Глава движения «За права человека» Лев Пономарев зачитал стенограмму беседы Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ), на которых президент, опираясь подготовленную для него справку, сказал, что у участников «Сети» обнаружены и изъяты «документы терсообщества», а также взрывные устройства, пистолеты и карабин: «Понимаете, это такая серьезная вещь. Нам что с вами, мало терактов где‑то там?».

«Фактически озвучив версию силовиков, президент предопределил исход дела, его негативные комментарии о деле «Сети» и его фигурантов уже сейчас влияют на решение суда», — сказал Пономарев.

Родители обвиняемых вновь заявили о том, что часть изъятого оружия была приобретена законно и использовалась в спортивных целях, остальное оружие было подкинуто — на нем экспертиза не обнаружила биологических следов обвиняемых. При этом на изоленте, которой была обмотана часть одного из изъятых пистолетов, повторная экспертиза обнаружила «биологические следы» фигуранта дела Ильи Шакурского.

«Когда Илью пытали, ему сматывали руки липкой лентой. Видимо, поэтому повторная экспертиза, которую проводили через несколько месяцев после первой, показала наличие биологических следов моего сына», — заявила мать Шакурского Елена Богатова.

Кроме того, как отметили родители, разрешение на оружие было выдано в тот период, когда сотрудники ФСБ уже якобы работали над делом и следили за подозреваемыми.

Напомним, задержания по «делу «Сети» прошли в Пензе и Санкт-Петербурге в октябре 2017 года и в конце января 2018 года. В октябре 2017 года, в Пензе арестовали Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского, Егора Зорина, Василия Куксова и Андрея Чернова. В Санкт-Петербурге, помимо Игоря Шишкина, были арестованы Виктор Филинков и Юлий Бояршинов. Позже в Пензе были арестованы еще два фигуранта — Михаил Кульков и Максим Иванкин.

По версии следствия, все они участвовали в террористическом сообществе «Сеть», которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Задержанные в Петербурге Шишкин и Филинков якобы принимали участие в петербургском структурном подразделении «Марсово поле» («Марс») «террористического сообщества «Сеть».

Филинков неоднократно рассказывал о том, что сотрудники ФСБ его избивали и пытали электрошокером, заставляя заучивать формулировки признательных показаний, которые потом необходимо было произнести следователю.

Шишкин об избиениях сотрудниками ФСБ не заявлял, впоследствии он также подал ходатайство о досудебном соглашении и о сотрудничестве со следствием.

При этом, по словам его друга, на первом заседании по избранию меры пресечения антифашист был сильно избит. Члены ОНК также жаловались в прокуратуру на его избиения: по их данным, врачи находили у него перелом нижней стенки глазницы, гематомы и ссадины, а сами они видели на его теле следы, похожие на ожоги от электрических проводов. Однако Следственный комитет не стал возбуждать дело.