Эксперты: конопля в деле главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева может быть технической

Специалисты-химики из московской автономной некоммерческой организации «Судебный эксперт» раскритиковали экспертизу 207 граммов растительного вещества, хранение которого инкриминируют руководителю чеченского «Мемориала» Оюбу Титиеву.

Эксперты Светлана Приймак и Эдуард Бордаев заявили 21 января в Шалинском городском суде, что официальное исследование проведено по неверной методике, а в заключении не указано, как сделаны расчеты. Из-за этого, утверждают специалисты, достоверность экспертизы невозможно проверить.

«Вопреки закону о государственной судебной экспертизе и рекомендациям МВД, было проведено только качественное, а не количественное исследование, — рассказала суду Приймак, химик-материаловед с 22-летним стажем. — Есть несколько видов конопли, в том числе техническая, сорная, в которой содержание наркотика ничтожно. Так что экспертиза говорит лишь о наличии каннабиноидов, но не о возможности экстракции психоактивного вещества».

Провести экспертизу заново невозможно — вещдок в течение года хранили не в лабораторных условиях, и его свойства изменились.

Оюба Титиева задержали 9 января 2018 года, когда он ехал на прием к стоматологу. Сотрудники Курчалоевского ОМВД якобы обнаружили в машине у правозащитника пакет с марихуаной. В отделе Титиев отказался от «чистосердечного признания» и напомнил, что обыск без понятых не имеет доказательной силы. Тогда его вывезли на трассу и задержали еще раз — уже с понятыми. Правоту Оюба Титиева могли бы подтвердить записи с видеокамер на здании ОМВД. Однако именно в тот день камеры, как утверждают полицейские, сломались.