Задержанные на марше памяти Маркелова и Бабуровой активисты ушли из здания суда

Задержанные на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой 19 января — Игорь Ясин, Николай Кретов, Дмитрий Борисенко и Михаил Комраков — ушли из зала Пресненского суда Москвы, сообщает корреспондент «Новой газеты».

Активисты провели в отделе полиции двое суток. 48 часов, на которые их могли задерживать, истекли, поэтому они покинули суд.

Первыми из здания суда ушли Кретов, а также активисты Революционной рабочей партии (РРП) Борисенко и Комраков: их дела еще не приняли к производству, и по истечении 48 часов они беспрепятственно вышли — при этом следом за ним пошел полицейский.

Ясин покинул суд спустя час, после того как слушателей отказались пустить в зал вперед него. Хотя судья подтвердила его адвокату Ирине Яценко, что участие ее подзащитного в заседании не обязательно и он может идти, полицейские, встав у входных дверей, преградили ему путь.

У дверей они продержали Ясина около получаса: говорили, что ему нужно вернуться в зал суда — якобы судья его не отпускала. По их словам, приказ остановить Ясина им отдало «начальство»: говоря об этом, они указали на стоявшую поодаль толпу полицейских — однако каждый из них после расспросов Яценко это отрицал.

Ранее на Ясина, Борисенко, Комракова и Кретова составили протоколы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Последнему также вменили правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения).

Анастасия Бабурова и Станислав Маркелов были убиты неонацистами 19 января 2009 года в Москве. Маркелов был известным адвокатом, защищавшим в судах левых активистов, а Анастасия Бабурова — активисткой анархистского движения.

19 января 2019 года на шествии в их память задержали четыре человека. 20 января активисты провели пикеты с требованием освободить задержанных из ОВД «Арбат», где их решили оставить до суда.