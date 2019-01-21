В Ярославле прекратили административное дело против жертвы пыток в ИК-1 Руслана Вахапова

Ярославский суд прекратил административное дело против бывшего заключенного исправительной колонии № 1 Руслана Вахапова за нарушение порядка административного надзора (ч. 1 ст. 19.24 КоАП). Об этом сообщает правозащитный фонд «Общественный вердикт».

Вахапова задержали 9 января, когда он приехал отмечаться по правилам, предписанным административным надзором. Как сообщали правозащитники, полицейские угрожали доставить его в суд и составить протокол о неповиновении законным требованиям полицейских.

Как отмечало издание «Яркуб», суть претензий заключалась в том, что Вахапов не жил по адресу, который был указан в решении суда о надзоре. При этом бывший заключенный постоянно оповещал инспектора о том, что живет в съемной квартире в Ярославле.

В апреле 2018 года сотрудники колонии избили находившихся в штрафном изоляторе заключенных, среди которых были Руслан Вахапов, Иван Непомнящих и Евгений Макаров. «Их били палками, ногами, руками по всем частям тела без разбора», — рассказывали они юристу Ирине Бирюковой.

В июне Следственный комитет отказался возбуждать дело по их обращению, несмотря на то, что Европейский суд по правам человека обязал Россию принять срочные меры из-за их избиения. Уголовное дело завели летом 2018 года после того, как «Новая газета» опубликовала видеосвидетельство пыток.

Вахапов вышел из колонии 9 июня. Над ним установили шестилетний административный надзор, который запрещает ему покидать регион и обязывает регулярно отмечаться в полиции. После освобождения он возглавил ярославское отделение фонда «Русь сидящая».