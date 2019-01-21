Навальный опубликовал «прослушку Дерипаски» с обсуждением дела Насти Рыбки

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал записи телефонных разговоров, в которых обсуждаются вопросы о деле Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка; политик утверждает, что на записях слышны якобы голоса бизнесмена Олега Дерипаски и людей, связанных с ним. Об этом оппозиционер рассказал на своем сайте.

На одной из опубликованных записей слышен разговор двух мужских голосов и одного женского. Мужчины на английском языке обсуждают детали дела Рыбки, а голос, который, по утверждению Навального, принадлежит члену совета директоров ООО «Компания «Базовый элемент» Георгию Оганову, заявляет о заинтересованности в том, чтобы Рыбка отбывала наказание в тайской тюрьме. Женский голос, считает Навальный, принадлежит генеральному секретарю Международной торговой палаты Татьяне Монэгэн. Именно председателем Наблюдательного совета этой торговой палаты является Олег Дерипаска.

«Новая газета» обратилась за комментариями к Монэгэн и Оганову, однако на момент публикации ответы от них получены не были.

На другой записи, о которой рассказал Навальный, зафиксирована беседа двух мужчин, которые обсуждают действия некой девушки, чье имя не называется, но упоминается ее гражданство Беларуси. Оппозиционный политик уверен, что один голос принадлежит бизнесмену Олегу Дерпиаске, а другой — бизнесмену Евгению Агаркову. «Новой» не удалось связаться с Агарковым и его представителями. Официальных комментариев от Дерипаски также не поступало.

Кроме того, Навальный настаивает, что решение Усть-Лабинского суда Краснодарского края о блокировке этих видео по заявлению Дерипаски О. В. и Монэгэн Т.В., подтверждает гипотезу о том, что на этих записях — голос бизнесмена и людей, связанных с ним.

Напомним, Настя Рыбка попала в поле зрения СМИ после того, как Фонд по борьбе к коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске, основанное на информации из Instagram Насти Рыбки и ее книги «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха». В расследовании утверждалось, что бывший вице-премьер Сергей Приходько и бизнесмен Дерипаска проводили переговоры на яхте предпринимателя у берегов Норвегии.

После этого суд в Таиланде приговорил Алекса Лесли, Настю Рыбку и еще шестерых обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в стране к условным срокам. Они признали вину, их приговорили также к реальному заключению, которое равно уже отбытому сроку, составившему 9 месяцев нахождения в следственной тюрьме. Суд также решил депортировать обвиняемых в Россию, а Рыбку в Беларусь.

По прилете в московский аэропорт сотрудники МВД задержали Рыбку и Лесли, которые были депортированы из Таиланда. В ГУ МВД по Москве сообщили, что задержание было произведено в рамках уголовного дела о вовлечении в занятие проституцией.