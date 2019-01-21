«МБХ-медиа»: Росгвардия планирует закупить топливо у «Роснефти» по завышенным ценам

Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью потратит 51 млн рублей на закупку топлива у компании «Роснефть», тендер размещен на портале госзакупок, на него обратило внимание «МБХ-медиа».

Единственным участником конкурса, отмечает издание, была компания «РН-Карт», которая получила контракт. Со ссылкой на сайт организации «МБХ-медиа» отмечает, что она является главным процессинговым центром корпоративной системы безналичных расчетов «Роснефти».

Как утверждает «МБХ-медиа», цены на топливо, которые указаны в условиях контракта, на 40−50% выше его розничной стоимости на подмосковных заправках «Роснефти». В качестве примера издание приводит то, что средняя цена на 92-ой бензин в Московской области на заправках этой компании составляет не больше 41 рубля, а Росгвардия готова заплатить за литр этого топлива 60,25 рубля. «МБХ-медиа» отмечает, что ведомство планирует закупить 170 400 литров 92-го бензина.

С 95-ым бензином такая же ситуация, отмечает издание. Росгвардия приобретет почти 600 тысяч литров по цене 62,25 рубля за литр, сообщает «МБХ-медиа», в том время как литр этого топлива на подмосковных заправках «Роснефти» стоит примерно 46,5 рублей. Также, по информации издания, дизельное топливо на них стоит примерно 46 рублей за литр, а Росгвардия готова платить за него 64,25 рубля.