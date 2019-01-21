Глава псковского «Яблока» попросил прокуратуру проверить монастырь «духовника Путина» на самоуправство

Глава псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг попросил прокуратуру проверить действия руководства Псково-Печерского монастыря на самоуправство (ст. 19.1 КоАП), сообщается на сайте политической организации.

С 1 января экскурсии для паломников проводятся по прошению, направленному на электронную почту монастыря. Неорганизованные паломники и группы до пяти человек обязаны предварительно записываться по телефону, после этого их объединяют в организованные группы.

«Посещение монастыря туристами, не относящими себя к паломникам, официально не предусмотрено. И, судя по информации на сайте, ознакомиться с памятниками истории можно только объединившись в экскурсионную группу (и заплатив “рекомендованное пожертвование”)», — говорится в заявлении Шлосберга.

Руководство монастыря также установило, что экскурсии могут проводить экскурсоводы, официально аккредитованные вузами и утвержденные монастырем.

«Туристы оставляют в храмах, монастырских лавках и магазинах значительные средства, несопоставимые большие в сравнении с ценой экскурсии.

Мне видятся в действиях монастырского руководства, к большому сожалению, не мотивы чистоты туристической информации, а расчеты сугубо экономического характера, которые, на мой взгляд, в итоге окажутся несостоятельными», — отметил депутат.

Настоятелем Псково-Печерского монастыря является Тихон (Шевкунов), которого назначали митрополитом Псковским и Парховским в мае 2018 года (ранее он занимал должность наместника Сретенского мужского монастыря). СМИ часто называют Тихона «духовником» президента России Владимир Путина, однако сам священнослужитель это отрицает.

21 января стало известно, что ПАО «Русгидро» решила направить благотворительную помощь в размере 15 млн рублей в Псковскую епархию. Ранее энергетическая компания материально поддерживала Сретенский мужской монастырь.