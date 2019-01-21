Развернувшего радужный флаг на марше 19 января Игоря Ясина оштрафовали на 20 тысяч рублей

Сопредседателя Профсоюза журналистов и ЛГБТ-активиста Игоря Ясина, задержанного на марше памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, оштрафовали на 20 тысяч по статье о нарушении правил массового мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), об этом «Новой» рассказала его общественный защитник Ирина Яценко.

Материалы по протоколу Ясина по статье о неповиновению требованию полицейского вернули в полицию (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Аналогичные дела по остальным задержанным на акции, со слов приставов, также вернули.

Задержание Игоря Ясина. Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»

Судья Зубова отказалась допрашивать большую часть свидителей защиты, а также приобщать видеозаписи с митинга. Из материалов она не отклонила только характеристики от заявителя акции Александра Черкасова, рассказавшего о том, что радужный флаг никак не противоречил заявке марша, а также правозащитницы Виктории Громой, которую не допускали до Ясина с момента задержания (около 16 часов мск) до закрытия отделения для посетителей.

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