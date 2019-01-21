В поликлиниках Петербурга перестали выдавать лекарства людям с ВИЧ-инфекцией

В петербургских поликлиниках с января 2019 года перестали выдавать лекарства людям с ВИЧ-инфекцией, об этом сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что выдача лекарств была приостановлена после проверки контрольно-счетной палаты (КСП), которая не нашла оснований для работы отделений хронических вирусных инфекций (ОХВИ) в поликлиниках. КСП, проверив финансово-хозяйственную деятельность комитета по здравоохранению, решила, что у ведомства не хватает нормативных документов для выдачи лекарств в ОХВИ. Люди могут получать лекарства только в СПИД-центре Петербурга.

«Однако действующая схема была удобна всем, в первую очередь пациентам, и комитет будет прилагать все усилия, чтобы вернуться к виду обеспечения, который использовался до проверки», — сообщили изданию в комитете, отметив, что необходимость посещения СПИД-центра может быть неудобна жителям некоторых районов Петербурга для прохождения терапии.

«Коммерсант» отмечает, что 17 января прошла встреча представителей СПИД-центра в Петербурге с активистами движения «Пациентский контроль», благотворительного фонда «Гуманитарное действие» и ассоциации Е.В.А.«По итогам встречи было принято решение о разработке совместной стратегии для слаженной работы по минимизации ущерба для пациентов в сложившейся ситуации», — говорится в фейсбуке «Пациентского контроля».

Один из ее участников в разговоре с «Коммерсантом» сказал: «Чтобы вернуть прежнюю схему, которая действовала много лет, необходимо принять или изменить множество нормативно-правовых актов. На это могут уйти годы. Будет чудо, если все удастся вернуть в течение 2019 года. Дело в том, что СПИД-центр относится к комитету по здравоохранению, а ОХВИ — к районным администрациям, они не смогут договориться, у них разное подчинение».

Представитель комитета по здравоохранению Петербурга сообщил ТАСС, что проблему в настоящее время прорабатывают, «но сроки [ее] решения сказать сложно».

В ноябре Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали Россию лидером среди стран Европы по темпам распространения ВИЧ за 2017 год. Согласно докладу, в общей сложности зафиксировали около 160 тысяч новых случаев ВИЧ: 130 тысяч в Восточной Европе, при этом в России обнаружено 104 тысячи больных.

В Минздраве, как сообщал ТАСС, информацию ВОЗ о ВИЧ-инфицированных опровергли.