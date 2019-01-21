РАН отменила голосование по присуждению патриарху Кириллу звания почетного профессора

Голосование о присвоении патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко званий почетных профессоров Российской академии наук (РАН) отменили, сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-президента РАН Юрия Балегу.

По его словам, РАН необходимо определиться со статусом и процедурой присвоения этих званий: «Сегодня у некоторых академиков возникают вопросы о том, насколько это положение отвечает современным требованиям. Поэтому мы 22 января на президиуме обсудим необходимость актуализации этого положения».

Балега рассказал, что в РАН были приняты два звания профессора: «почетный профессор РАН» и «профессор РАН». Процедура номинации и статус для каждого из них различны.

Два звания появились после того, как в 2013 году произошла реформа РАН и был принят новый устав. В старом документе было упоминание звания «почетный профессор РАН», в новом оно отсутствовало. Позднее в 2015 году президиум принял постановление о создании почетного звания «профессор РАН».

18 января РАН сообщила, что патриарху Кириллу присвоили звание почетного профессора «за популяризацию науки». Церемония присуждения должна была состояться 22 января. Вечером того же дня в пресс-службе уведомили, что патриарха признают почетным профессором, однако церемония откладывается на неопределенный срок. Позднее президиум сообщил, что по этому вопросу состоится голосование.