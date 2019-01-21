РУСАДА заявило о проверке 13-летней фигуристки после ее заявлений о необходимости допинга в спорте

Глава РУСАДА Юрий Ганус пообещал, что агентство займется дополнительной проверкой и образовательной работой в отношении 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой, которая заявила, что для стабильных выступлений нужно «выпить много допинга». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Но главное - мы все вместе должны внедрить в стране культуру нетерпимости к допингу», – сказал он.

Ранее участница Кубка России 13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова, тренирующаяся в клубе «Снежные барсы» в Москве, заявила о необходимости принимать допинг.

13-летняя русская фигуристка заявила, что нужно пить правильный допинг, чтобы побеждать pic.twitter.com/h2RDa2FLfv — Александр (@optaluna) January 20, 2019

«Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить. В «Хрустальном» (группа тренера Этери Тутберидзе – прим.) пьют или не пьют? Конечно, пьют», – сказала Шаботова.

Позже фигуристка заявила, что «сказала глупость, может быть потому, что проиграла на последних соревнованиях». Мать спортсменки сказала, что ее дочь «ляпнула что-то, не подумав».

«В этом эфире не было утверждений – просто предположение. У нее даже нет понятия самого допинга как такового. Для нее излишний витамин С – это тоже допинг. Больше выпил – значит, ты бодрее, веселее. Она в принципе не различает, что есть допинг, что витаминка», – сказала она.

В школе «Самбо-70», в которую входит отделение «Хрустальный», назвали высказывание фигуристки «некомпетентным и дискредитирующим».

«Наши спортсмены постоянно успешно проходят проверки на допинг, и поэтому мы удивлены тем, что СМИ уделили высказываниям Шаботовой так много внимания. Заявления этой спортсменки мы считаем некомпетентными и дискредитирующим. Их должны оценить наши спортивные организации и, возможно, принять по этому поводу какие-то дисциплинарные меры», – сказал представитель школы.

В «Самбо-70» тренируются олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка мира среди юниоров 2018 года Александра Трусова, победительница финала Гран-при среди юниоров Алена Косторная и чемпионка России-2019 Анна Щербакова. Ранее в группе занимались чемпионка Сочи-2014 в команде Юлия Липницкая и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Российских спортсменов неоднократно отстраняли от соревнований из-за обвинений в применении допинга. В 2016 году началось расследование о массовом употреблении допинга российскими спортсменами после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

В начале декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал российских спортсменов, аннулировал их результаты на Играх-2014 и приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР).