Одиннадцать моряков погибли после пожара в Керченском проливе. Обновлено
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20:32 Росморречфлот сообщил о десяти погибших, передает ТАСС. 14 человек были спасены, спасатели ищут еще семерых.
21:28 Якорная стоянка двух кораблей была нелегальной, взрыв произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое, сообщил неназванный источник ТАСС в экстренных службах.
21:36 Спасатели нашли тело еще одного моряка, число погибших достигло 11.
В Керченском проливе загорелись два судна под флагом Танзании, сообщили Интерфаксу в Росморречфлоте. По данным агентства, два моряка погибли.
Предположительно, на одном из судов произошел взрыв, а после огонь перекинулся на другое судно. Более тридцати моряков с обоих судов оказались за бортом (17 человек с «Кандия» и 14 с «Маэстро»). По предварительным данным, все они иностранцы, в том числе граждане Турции и Индии, россиян среди членов экипажа не было.