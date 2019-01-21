Одиннадцать моряков погибли после пожара в Керченском проливе. Обновлено

Обновление 20:32 Росморречфлот сообщил о десяти погибших, передает ТАСС. 14 человек были спасены, спасатели ищут еще семерых. 21:28 Якорная стоянка двух кораблей была нелегальной, взрыв произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое, сообщил неназванный источник ТАСС в экстренных службах. 21:36 Спасатели нашли тело еще одного моряка, число погибших достигло 11.

В Керченском проливе загорелись два судна под флагом Танзании, сообщили Интерфаксу в Росморречфлоте. По данным агентства, два моряка погибли.

Предположительно, на одном из судов произошел взрыв, а после огонь перекинулся на другое судно. Более тридцати моряков с обоих судов оказались за бортом (17 человек с «Кандия» и 14 с «Маэстро»). По предварительным данным, все они иностранцы, в том числе граждане Турции и Индии, россиян среди членов экипажа не было.