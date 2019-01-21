«Надо отвечать за свои слова»: власти Чечни предложили создать рубрику для извинений на местном телеканале

Власти Чечни предложили создать на местном телевидении рубрику для извинений в рамках борьбы с «хулиганами, сеющими панику в соцсетях». Об этом заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, обычно нарушителей легко удается отыскать и привлечь к ответственности, потому что население республики небольшое — около 1,4 млн человек. В качестве примера он привел чеченца, который бросил банку в пассажира московского метро, после чего тот извинился и устроился убирать улицы в Грозном.

По словам Умарова, часто власти находят в соцсетях тех, кто пишет, что отравил воду в колодце или что людям ввели вместо вакцины яд: «Таких мы находим. Но так как нет соответствующих статей, это заканчивается извинениями на ЧГТРК “Грозный”, над которым тоже уже идет стеб».

«Мы готовы и отдельную рубрику завести, и отдельные столбцы в газетах. Но с этим надо как-то бороться. Если ты пишешь, критикуешь, добиваешься какой-то правды, хорошо. Но если ты такой справедливый, почему ты мразь? Если ты такой правдоруб, почему ты трус? Тогда будь мужчиной. Надо отвечать за свои слова», — заявил Умаров.

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Власти Чечни нередко просят принести извинения главе республики Рамзану Кадырову. В июне 2018 года Умаров рекомендовал извиниться шоумену Семену Слепакову за шуточную песню, в которой Кадыров стал тренером российской сборной по футболу.

«У Рамзана Ахматовича очень здоровое чувство юмора, и уверяю вас, никакого негатива с его стороны в адрес Слепакова не последует. Но от себя бы я сказал, что Семену Слепакову было бы нелишне извиниться перед российской сборной. И перед Рамзаном Ахматовичем, кстати, тоже. Не думаю, что глава Чеченской республики уполномочивал острослова на этот перл», — отмечал Умаров.

В ноябре 2018 года власти Чечни назвали «издевательствами» извинения шведской компании Paradox Interactive, которая создала настольную игру Vampire: The Masquerade, по сюжету которой республика оказалась под властью вампиров, главный из которых — «султан Рамзан». Умаров назвал игру «тягчайшим оскорблением нашему народу и нашему лидеру».

Чеченские власти также требовали извинений от «Новой газеты» после выхода материалов о преследованиях людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией: «Следует извиниться перед чеченским народом за ту омерзительную чушь, которую вы распространили в СМИ, включая соцсети».