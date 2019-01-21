Франция оштрафовала Google на 50 млн евро по закону о защите персональных данных

Во Франции Национальная комиссия по делам информационных технологий и правам человека (CNIL) оштрафовала компанию Google LLC на 50 млн евро за нарушение закона о персональных данных (GDPR), говорится на сайте регулятора.

Свое решение комиссия объяснила тем, что Google нарушила норму GDPR, требующую от компаний подробно доносить до пользователей информацию о методе сбора и обработки персональных данных, а также получать их согласие на этот сбор.

Так, положения о том, какие данные и как долго хранятся, находятся в разных документах и, по мнению регулятора, слишком рассредоточенны. А полученное согласие также не является «конкретным» и «однозначным».

Это крупнейший штраф против интернет-компании, наложенный после принятия закона о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), а также первый случай применения максимального штрафа французским регулятором CNIL, отмечается в сообщении. Если до GDPR максимальный штраф составлял 150 тыc. евро, то после его принятия в конце мая он смог доходить до 4% от глобальных годовых продаж.