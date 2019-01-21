«МК» опубликовал дипломатическую переписку о ходе расследования убийства журналистов в ЦАР

Газета «Московский комсомолец» опубликовала фрагменты дипломатической переписки сотрудников посольства России в ЦАР, в том числе посла Сергея Лобанова и временного поверенного в делах России в ЦАР Виктора Токмакова, о ходе расследования убийства российских журналистов в ЦАР. Российский МИД пока что не высказывался об оригинальности документов.

Так, в письме от 7 августа Токмаков описывал впечатления, после того как их жандармы допустили их задать вопросы водителю журналистов Бенвеню Дувокама: «Он отвечал спутанно и невнятно, постоянно повторяя, что не помнит, с кем общались журналисты в течение поездки (по телефону или лично), к кому конкретно они ехали».

«МК» также приводит фрагменты переписки, свидетельствующие о медленном ходе расследования со стороны центральноафриканских жандармов.

«Создается впечатление, что местные правоохранительные органы не собираются предпринимать чрезмерно активных действий

<..> и рассчитывают лишь на результаты работы, которая будет проведена российскими следователями», — писал там же Токмаков. «За последнее время никаких подвижек в расследовании не произошло. Отдел [жандармерии] <..> не предпринимал каких-либо новых следственных действий», — писал спустя несколько недель посол Лобанов в письме от 21 августа.

Журналист «МК» Александр Минкин настаивает на том, что российская сторона также работала с промедлениями: хотя правохранители из ЦАР звали их спустя неделю после убийства, те прибыли лишь в конце августа и пробыли на месте всего несколько дней (с 27 августа по 30 августа), а после общались через правовые запросы: «Через 51 день следователи "готовят запрос"», — комментирует Минкин переписку.

Журналисты также отмечают, что, согласно электронной переписке Токмакова с сотрудником Следственного комитета России Александром Перепечаевым, генпрокурор ЦАР с заместителем и группой сотрудников в сентбяре ездил

«в Санкт-Петербург на курсы повышения квалификации при поддержке российской частной компании».

Напомним, 30 июля прошлого года журналист Орхан Джемаль, Кирилл Расторгуев и Александр Радченко были убиты в ЦАР на блокпосту на пути в Бамбари. Они отправились на съемку совместного с Центром управления расследований фильма о работе «ЧВК (частной военной компании — ред.) Вагнера».

«Новая газета» публиковала материалы расследования центра «Досье», согласно которым журналисты с момента прилета в ЦАР были под контролем центральноафриканского жандарма, который вместе с еще двумя африканцами и тремя европейцами был на месте убийства. Он координировал свои действия с сотрудниками структур бизнесмена Евгения Пригожина (которого СМИ связывают с «ЧВК Вагнера») и контролировал водителя группы, утверждают расследователи.

«Досье» полагает, что водитель журналистов, Бенвеню Дувокама, являлся бывшим сотрудником и агентом местной жандармерии, однако не указывает источник этой информации. Агентство РИА Новости сообщало, что он был помещен в следственный изолятор, несмотря на статус свидетеля. По последним данным расследователей, его освободили из-под стражи.

При этом в российском Следственном комитете сообщили, что Дувокама отношения к жандармерии не имеет. Согласно версии СК, автомобиль журналистов остановила «группа вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски», которые потребовали отдать фото- и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления нападавшие расстреляли россиян, водителю удалось покинуть место происшествия, считает следствие.