СК завел уголовное дело после пожара на судах в Керченском проливе

обновлено Росморречфлот: операция по поиску моряков с горящих судов в Чёрном море переведена со спасательной в поисковую, так как шансов найти живых уже нет.

Следственный комитет завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после пожара на судах в Керченском проливе, жертвами которого стали по меньшей мере десять человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

«По факту гибели людей в результате пожара на судах в нейтральных водах Черного моря возбуждено уголовное дело по статье „причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Накануне Керченском проливе загорелись два судна под флагом Танзании, число жертв увеличилось до 14 человек. Поиски еще семи человек продолжаются.

Предположительно, на одном из судов произошел взрыв, а после огонь перекинулся на другое судно. Более тридцати моряков с обоих судов оказались за бортом (17 человек с «Кандия» и 14 с «Маэстро»). По предварительным данным, все они иностранцы, в том числе граждане Турции и Индии, россиян среди членов экипажа не было.