В компании «Газпром межрегионгаз Грозный» заявили об отсутствии необходимости списать 9 млрд рублей долгов жителей Чечни

В компании «Газпром межрегионгаз Грозный» заявили, что сумма в девять миллиардов рублей не была указана в решении суда о списании долгов жителей Чечни за газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора по реализации газа компании Рустама Амерханова.

«В решении Заводского районного суда города Грозного эта сумма на самом деле в резолютивной части не указана вообще, даже не знаю, откуда она могла появиться. Сумму мы не озвучивали, ее никто не озвучивал», — сказал Амерханов.

Он уточнил, что формулировка решения суда предполагала «обязать „Газпром межрегионгаз Грозный“ применить методику по списанию безнадежной дебиторской задолженности».

18 января Заводской районный суд Грозного по просьбе прокуратуры обязал ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долг за газ в размере 9 млрд рублей с жителей Чечни. В прокуратуре свое требование объяснили «социальной напряженностью», которая «могла повлечь протестные выступления населения». Саму задолженность в ведомстве назвали «безнадежной».

После решения суда Грозного депутаты в разных регионах России попросили списать долг за газ с жителей своих областей по примеру Грозного. Такое предложение высказывали депутаты Смоленской областной Думы, депутат Государственного совета Чувашской республики и депутат Госсобрания Башкирии Дмитрий Чувилин. Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил списать невозвратные долги всех россиян по ЖКХ.

В Дагестане уже возбудили уголовное дело в связи с необоснованным начислением жителям долгов за газ по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).