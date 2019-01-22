Новая газетастать со–
участником

В Новосибирске мужчину приговорили к 1,5 годам колонии за пост во «ВКонтакте»

Общество

 

Советский районный суд Новосибирска приговорил местного жителя Алексея Бахтина к полутора годам лишения свободы в исправительной колонииза публичные призывы к экстремизму за пост во «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте суда. 

Суд признал Бахтина виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием интернета).

Суд также на два года лишил обвиняемого права заниматься деятельностью, связанной с администрированием в интернете веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях.

По данным суда, обвиняемый призывал к совершению насильственных действий в отношении представителей стран Кавказа и Средней Азии

Теги:
суды, nt
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera