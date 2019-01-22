В Пензенской области завели дело на главврача из-за кроватей из досок в больнице

В Пензенской области прокуратура завела административное дело в отношении главного врача местной больницы, в которой больных размещали на самодельных кроватях из стульев и досок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Ничего необычного, просто больница в городе Кузнецк Пензенской области pic.twitter.com/GBUl128iCu — Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) January 15, 2019

Дело на Алексея Потапова завели по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Для должностных лиц санкция статьи предусматривает штраф от 500 до тысячи рублей.

О том, что в кузнецкой больнице сделали койки из досок и стульев, стало известно в середине января. Главврач заявил, что больница докупит резервные койки.

«Кроватей в достатке, но когда больных в нерабочие часы — в ночные и праздничные — переизбыток, то приходится разворачивать дополнительные, „приставные“ койки… Администрация приобретет несколько резервных коек на случай наплывов, и будет резерв», — сказал он.

После появления фотографий койки из досок и стульев губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал, что для всех больниц в регионе будут закуплены дополнительные кровати.

Во все стационарные учреждения здравоохранения закупим резервные койки, которые будут использоваться в случае, если число поступивших экстренных пациентов будет больше от расчетного норматива. Такое иногда случается, особенно в крупных больницах. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) January 16, 2019

Он также объявил выговоры руководству областного Минздрава и профильному зампреду правительства.