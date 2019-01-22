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В Пензенской области завели дело на главврача из-за кроватей из досок в больнице

Общество

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В Пензенской области прокуратура завела административное дело в отношении главного врача местной больницы, в которой больных размещали на самодельных кроватях из стульев и досок.  Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Дело на Алексея Потапова завели по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Для должностных лиц санкция статьи предусматривает штраф от 500 до тысячи рублей.

О том, что в кузнецкой больнице сделали койки из досок и стульев, стало известно в середине января. Главврач заявил, что больница докупит резервные койки. 

«Кроватей в достатке, но когда больных в нерабочие часы — в ночные и праздничные — переизбыток, то приходится разворачивать дополнительные, „приставные“ койки… Администрация приобретет несколько резервных коек на случай наплывов, и будет резерв», — сказал он.

После появления фотографий койки из досок и стульев губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал, что для всех больниц в регионе будут закуплены дополнительные кровати.

 

Он также объявил выговоры руководству областного Минздрава и профильному зампреду правительства.

Теги:
nt, пензенская область
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