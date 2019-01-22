Неизвестные сообщили о минировании социальных учреждений на Камчатке

В некоторые социальные учреждения города Петропавловск-Камчатский поступили сообщения по электронной почте от неизвестных людей о заложенных бомбах, сообщили РИА Новости в краевом управлении ФСБ России.

«В настоящее время правоохранительные органы проверяют эту информацию», — заявил собеседник агентства, уточнив, что проверяются здания нескольких школ, детских садов и медучреждений.

Ранее подобные сообщения получили государственные и частные медицинские учреждения Магнитогорска. Глава города Сергей Бердников утверждал, что бомбы после проверки писем так и не были найдены, а рассылка сообщений о минировании зданий пришла из-за рубежа. Откуда именно из-за границы, Бердников говорить не стал.

Напомним, в сентябре 2017 года в России началась волна звонков о минировании зданий. Эвакуация коснулась Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Воронежа и Уфы. За месяц неизвестные «заминировали» 2 460 объектов в 170 городах. Всего было эвакуировано более 1 млн человек. По факту звонков были возбуждены уголовные дела.

Позже депутаты Госдумы разработали поправки в закон о «ложном сообщение об акте терроризма». Согласно новым правилам, наказание по статье 207 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет, в случае если сообщения о готовящемся взрыве или поджоге касались объектов социальной инфраструктуры или повлекли причинение крупного ущерба (более млн рублей).

Также поправки предполагают выделение в отдельный состав статьи 207 УК РФ ложные звонки с целью «дестабилизации деятельности органов власти». В этих случаях предусматривается наказание до 6-8 лет лишения свободы. Максимальные меры — от 8 до 10 лет лишения свободы — предусмотрена в случае, если в результате лжесообщений о терактах наступила смерть человека или иные тяжкие последствия.