У обвиняемого в шпионаже Пола Уилана при задержании нашли документ с гостайной

В момент задержания гражданина четырех стран Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже, был обнаружен документ, содержащий государственную тайну, заявил РИА Новости адвокат Владимир Жеребенков.

«Обвинение говорит, что при нем имелись сведения. Да, при нем имелись сведения. Составляют ли они гостайну? Я подтверждаю, что составляют. Все остальное я комментировать не могу», — сказал Жеребенков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что Уилан был пойман с поличным в гостинице. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова уточняла: задержанный въехал в Россию по американскому паспорту.

Напомним, о задержании Пола Уилана Следственное управление ФСБ сообщило 31 декабря. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Официально ФСБ о сути обвинений не высказывалась, однако утверждала, что его задержали «при проведении шпионской акции». При этом агентство «Росбалт» со ссылкой на источники в спецслужбах утверждало, что Уилана арестовали в номере гостиницы «Метрополь» после того, как ему передал флеш-карту со списком сотрудников «засекреченного ведомства» человек, которого тот завербовал через интернет.

Родственники Уилана отрицают обвинения в шпионаже в отношении него и утверждают, что тот приехал в Москву на свадьбу своего друга, также бывшего морпеха.