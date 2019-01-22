ЦБ отправил на санацию Московский индустриальный банк, входящий в топ-50 по размеру активов
Центробанк (ЦБ) России утвердил план по санации (предупреждению банкротства) Московского индустриального банка, сообщается на сайте регулятора.
Для санации ЦБ планирует использовать денежные средства Фонда консолидации банковского сектора. Среди первоочередных мер – предоставление Московскому индустриальному банку средств на поддержание ликвидности.
Регулятор сообщил, что «проблемы Банка были вызваны, главным образом, его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью».
Московский индустриальный банк продолжает свою работу в обычном режиме. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не ввели.
В сообщении ЦБ отмечается, что банк занимает 33-е место по размеру активов среди российских банков. По состоянию на 1 января 2019 года активы Московского индустриального банка составили 320,5 млрд рублей.
В июне 2018 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор на санацию трех частных российских банковских групп 2,62 триллиона рублей. Большую часть депозитов ЦБ получили «Траст», Рост Банк и Автовазбанк — 1,5 трлн рублей. ФК «Открытие» получила 111,6 млрд рублей, а Промсвязьбанк — 245 млрд рублей.