В псковском отделении «Открытой России» заявили о пропаже активиста после задержания полицией

Сотрудники псковского отделения «Открытой России» не могут выйти на связь с одним из своих активистов Дмитрием Семеновским после того, как его задержали сотрудники полиции, рассказал член совета движения Александр Захаров.

По словам Захарова, к активисту приехали полицейские, чтобы поговорить по поводу его заявления об избиении. После того, как Семеновский сел к полицейским в полицейскую машину, сотрудники правоохранительных органов заявили, что «тема разговора другая» и отправились с ним в Управление по контролю за оборотом наркотиков в Псковской области, а потом в отделение ФСБ.

«Вчера вечером мы объезжали все подведомственные МВД и ФСБ объекты (…) Дежурный Управления по контролю за оборотом наркотиков в Псковской области сообщил, что Диму увезли в Печорский УВД. Это в 50 км от Пскова, на границе с Эстонией. Там он находился в качестве свидетеля по некому уголовному делу с 19.00», — рассказал Захаров.

Член совета «Открытой России» утверждает, что Семеновского «заставляют под диктовку писать показания», а когда около 1:30 ночи он добрался в Печорский УВД «в кабинете, где проводились следственные действия погас свет», а задержанного «вывели другим ходом и увезли в неизвестном направлении».

«На данный момент местонахождение Дмитрия неизвестно. С родственниками он на связь не выходил», — заключил Захаров.

«Новая газета» обратилась в пресс-службу УМВД по Псковской области, чтобы уточнить местонахождения Семеновского. На момент публикации газета ответа не получила.

Напомним, 17 января В Пскове задержали местного координатора движения «Открытая Россия» Лию Милушкину и ее мужа Артема, активиста штаба политика Алексея Навального. Правоохранительные органы заподозрили их в сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК). Спустя пару дней Лию Милушкину отправили под домашний арест до 15 марта, а ее мужи арестовали.

По версии следствия, 16 января она купила у неустановленных лиц 4,69 грамма амфетамина и хранила его в бане. После этого в рамках контрольной закупки к ней пришел покупатель под псевдонимом «Оля». Стоимость покупки якобы составила 2000 рублей. Следователь также утверждал, что Милушкин якобы сбыл приобретенный ранее амфетамин покупателю под псевдонимом «Денис», стоимость покупки составила 1000 рублей. Свидетель заявил, что неоднократно покупал амфетамин у активиста и его жены.