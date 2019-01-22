В Москве на пикете против передачи Курил Японии задержали 11 активистов

У посольства Японии в Москве, где проходит встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, задержали 11 человек, выступающих против передачи Курильских островов. Об этом сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов в твиттере.

СРОЧНО! На пикете у посольства Японии начались задержания. Полиция отнимает у людей плакаты, заявляя о том, что флаги и плакаты могут держать только депутаты и их помощники. Всего задержали 11 человек из Левого Фронта и КПРФ, они сейчас сидят в полицейском автобусе pic.twitter.com/JMTZRQbKAu — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) January 22, 2019

Он пояснил «ОВД-Инфо», что у посольства Японии проходит встреча с депутатами Госдумы. «Полиция изымает плакаты. Заявляет, что только депутаты могут держать плакаты», — сказал Удальцов.

«ОВД-Инфо» уточняет, что задержанных повезли в отделение полиции по району Красносельский. В настоящее время известны имена двух из них, это Ренат Якубов и Родион Кабанадзе.

20 января в Москве на Суворовской площади прошел митинг против передачи Курильских островов Японии. Удальцов сообщал о примерно двух тысячах участниках акции, она была согласована московскими властями.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года, который подразумевает передачу Японии спорных Курильских островов.

В начале 2019 года японские СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что власти Японии планируют предложить России отказаться от требования компенсаций по Курилам.

МИД России заявил, что готов подписать мирный договор с Токио в том случае, если японские власти признают итоги Второй мировой войны в полном объеме. Как уточнили в российском министерстве, полное признание итогов войны подразумевает в том числе признание суверенитета России над южными Курильскими островами.

Заключению мирного соглашения между двумя странами препятствует территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряду Хабомаи, возникший в середине прошлого века. Япония называет их своими оккупированными северными территориями. Россия настаивает на том, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.