Роскомнадзор разблокировал 2,7 млн IP-адресов Amazon

Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 млн IP-адресов, принадлежащих компании Amazon, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Специалистами Роскомнадзора установлено, что данные подсети длительное время не используются для обеспечения функционирования мессенджера Telegram», — заявили в пресс-службе.

Решение о немедленной блокировке Telegram в России было принято в апреле прошлого года после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи от зашифрованной переписки пользователей. Роскомнадзор осуществляет ограничение доступа к запрещенным ресурсам по IP-адресу.

Из-за этого весной 2018 года надзорное ведомство заблокировало не мессенджер, который до сих пор продолжает работать у большинства российских пользователей, а ряд нейтральных ресурсов, в том числе относившихся к облачным сервисам Google и Amazon.

Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источники 18 декабря сообщила, что Роскомнадзор планирует внедрить в 2019 году новую технологию для борьбы с запрещенными сайтами и сервисами, в том числе с мессенджером Telegram, стоимостью 20 млрд рублей.

По данным издания, в ведомстве планировали начать применять систему анализа и фильтрации трафика DPI (Deep Packet Inspection, «глубокий анализ пакетов»), которую используют для блокировки отдельных протоколов.

После этого Жаров в интервью ТАСС опроверг информацию о разработке ведомством новой системы блокировки приложений и сайтов стоимостью 20 млрд рублей.