Сопредседателями Московской Хельсинкской группы избрали Бахмина, Борщева и Макарова

На общем собрании Московской Хельсинкской группы (МХГ), которую возглавляла скончавшаяся в 2018 году правозащитница Людмила Алексеева, было избрано трое сопредседателей. Ими стали Вячеслав Бахмин, Валерий Борщев и Дмитрий Макаров, сообщается на сайте организации.

«Члены организации подтвердили свою готовность продолжать ту линию работы и те традиции, которые были заложены Юрием Орловым, Людмилой Алексеевой и их соратниками еще в 1976 году при создании МХГ», — говорится в сообщении.

Бывший член коллегии Министерства иностранных дел Вячеслав Бахмин является председателем правления Общественной комиссии по сохранению наследия академика Сахарова, учредителем Сахаровского центра, экспертом Общероссийского гражданского форума и Комитета гражданских инициатив и членом экспертного совета Политехнического музея.

Правозащитник и журналист Валерий Борщев работает сопредседателем Ассоциации независимых общественных наблюдателей по проверке мест принудительного содержания России, лидером правозащитной фракции партии «Яблоко» и членом общественного совета при московском омбудсмене. Борщев также один из авторов закона об общественном контроле в России.

Юрист Дмитрий Макаров — сопредседатель Координационного совета международного Молодежного Правозащитного Движения, один из инициаторов и участников команды правовой безопасности активистов «Legal Team», член Общественного совета и участник методической команды Международной Школы прав человека и гражданских действий.

Руководитель Московской Хельсинкской группы, старейшей из ныне действующих российских правозащитных организаций, Людмила Алексеева умерла 8 декабря 2018 года на 92-м году жизни. В 1976 году Алексеева стала одним из соучредителей МХГ, а после возвращения из США в 1996 году она возглавила организацию.