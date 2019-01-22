Инициатор референдума о пенсионной реформе подал жалобу в КС из-за невозможности его провести

В Москве муниципальный депутат от партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов, который был в 2018 году одним из инициаторов референдума о пенсионной реформе, обратился в Конституционный суд (КС) с просьбой проверить закон «О референдуме», сообщают «Ведомости».

Жалобу, которая есть у издания, передали в московское представительство КС. В ее тексте Свиридов говорит о противоречиях в требованиях к формулировкам вопросов референдума.

В частности, Свиридов указывает, что на федеральном уровне можно одобрить неограниченное количество вопросов, запрет на регистрацию более одной инициативной подгруппы в поддержку схожих по смыслу или содержанию вопросов существует на региональном уровне. По его мнению, это становится дополнительным препятствием при реализации проведения референдума.

Напомним, организация референдума по пенсионной реформе началась после принятия соответствующего законопроекта в первом чтении: на заседании 8 августа 2018 года ЦИК одобрил три вопроса для возможного референдума, среди авторов которых были алтайское отделение КПРФ, кандидат в столичные мэры Илья Свиридов, позднее добавились еще два.

В конце сентября уполномоченные от 13 региональных подгрупп провели собрание в Москве, однако им не удалось собрать кворум, для которого, согласно закону, требовались представители из не менее 43 регионов.

В октябре ЦИК прекратила подготовку к референдуму по пенсионной реформе по всем пяти одобренным вопросам, поскольку спустя два месяца после регистрации первой региональной подгруппы (13 августа в Вологодской области) в ЦИК не поступило ходатайство о регистрации инициативной группы.

После этого инициаторы референдума подали в Верховный суд иск к ЦИК, но он отказался рассматривать заявление так как решил, что это не в его компетенции.