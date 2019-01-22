Роналду приговорили к 23 месяцам тюрьмы условно и штрафу почти в 19 млн евро за неуплату налогов

Нападающего итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду приговорили к 23 месяцам тюремного заключения условно и штрафу в размере 18,8 млн евро за неуплату налогов, сообщает El Periodico.

Потругальцу предъявили обвинение в четырех налоговых преступлениях, совершенных с 2010 по 2014 год — период, когда Роналду выступал за мадридский «Реал».

Как пишет El Pais, первоначально прокуратура оценила налоговое мошеничество в 14,7 млн евро, однако после того как Роналду заключил сделку со следствием, снизила сумму ущерба до 5,7 млн евро.

Обвинение утверждало, что в 2010 году португалец создал специальную систему по английским налоговым стандартам с использованием офшорных компаний с целью скрыться от уплаты налогов. Кроме того, Роналду отчитался о реализации имиджевых прав за 2011, 2012 и 2013 года только в 2014 году, что также вызвало претензии испанских налоговиков.