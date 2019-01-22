Госдума обязала россиян вставать на воинский учет по месту фактического проживания

Депутаты Госдумы проголосовали в третьем чтении за принятие проект закона о том, что граждане России должны вставать на воинский учет по месту их фактического проживания, следует из базы законопроектов нижней палаты парламента.

На данный момент на воинском учете граждане должны состоять только по месту регистрации. Если состоящий на воинском учете гражданин уезжает за пределы региона, в котором прописан, больше, чем на три месяцы, ему необходимо встать на воинский учет по новому месту жительства на основании временной регистрации.

Однако, как отметили авторы законопроекта, гражданам призывного возраста не всегда удается получить временную регистрацию, например, когда они уезжают учиться в Москву или Санкт-Петербург. По задумке законодателей, разработанные поправки должны устранить это.

Кроме того, в документе отмечается, что в случае вступления документа в силу ответственные за военно-учетную работу лица обязаны в течение двух недель сообщать в комиссариаты о тех, кто должен состоять на воинском учете, но по какой-то причине не состоит на учете. Их также могут обязать вручать повестки в военкомат на постановку на учет.

Напомним, в 2018 году депутаты Госдумы также инициировали внесение изменений в законы, связанные с воинском учетом. Например, в апреле 2018 года парламентарии одобрили в первом чтении проект закона, по которому подлежащие воинской службе должны самостоятельно являться в военкомат для получения повесток.