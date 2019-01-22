Генпрокуратура сочла необоснованным иск прокуратуры Чечни о списании с населения долгов за газ

Генеральная прокуратура сочла необснованным иск прокуратуры Чечни о списании с жителей республики долгов за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Жалобу посчитали необоснованной, поскольку истечение срока давности является «не единственным условием списания дебиторской задолженности». По мнению ведомства, задолженность может быть списана «в случае признания ее нереальной для взыскания».

Как пишет РИА Новости, Генпрокуратура обратила внимание на то, что ее региональная структура не должна вмешиваться в деятельность организаций. В связи с необоснованный обращением с исковым заявлением в суд ведомство начало служебную проверку.

18 января Заводской районный суд Грозного по просьбе прокуратуры обязал ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долг за газ в размере 9 млрд рублей с жителей Чечни. В прокуратуре свое требование объяснили «социальной напряженностью», которая «могла повлечь протестные выступления населения». Саму задолженность в ведомстве назвали «безнадежной».

В «Газпром межрегионгаз Грозный» заявили, что сумма в 9 млрд рублей не была указана в решении суда и что компания не знает, откуда она могла появиться. В организации уточнили, что формулировка суда предполагала «обязать „Газпром межрегионгаз Грозный“ применить методику по списанию безнадежной дебиторской задолженности».

После этого депутаты в разных регионах России попросили списать долг за газ с жителей своих областей по примеру Грозного. Такое предложение высказывали депутаты Смоленской областной Думы, депутат Госсовета Чувашской республики и депутат Госсобрания Башкирии. Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил списать невозвратные долги всех россиян по ЖКХ. В Дагестане возбудили уголовное дело в связи с необоснованным начислением жителям долгов за газ по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).