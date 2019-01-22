Япония выделит более 1 млрд рублей на хранение радиоактивных отходов в Приморье

Япония потратит 1,158 млрд рублей на создание в Приморье центра по хранению радиоактивных отходов, которые остались от времен «холодной войны», сообщила пресс-служба Законодательного собрания Приморского края.

«Участвуя в финансировании работ по его ликвидации, Япония обеспечивает и собственную безопасность от потенциальных угроз со стороны утилизируемых в Приморье радиационных объектов. Опасаясь последствий аварии подобной Фукусиме, японская сторона направляет средства на обеспечение радиационной безопасности на Дальнем Востоке», — говорится в сообщении.

По словам директора Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами (ДальРАО) Константина Сиденко, данное соглашение не предусматривает ввоз в Россию радиоактивных отходов из Японии, так как это запрещено российским законодательством.

Напомним, в марте 2011 года произошла авария на АЭС в Фукусиме, которая стала крупнейшей после трагедии в Чернобыле. Тогда гигантская волна высотой 15 метров обрушилась на станцию после землетрясения, магнитуда которого составила 9,0 по шкале Рихтера. В результате на АЭС произошло несколько взрывов и утечка радиации. Из прилегающих к АЭС было эвакуировано более 300 тысяч человек.

Через пять лет после аварии режим эвакуации и запрета на посещение был частично снят, однако наиболее близко расположенные к станции населенные пункты до сих пор остаются непригодными для проживания. Ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.