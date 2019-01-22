Суд в Москве вынес приговор трем активистам «Артподготовки» по делу о подготовке теракта

Московский окружной военный суд приговорил Олега Дмитриева, Олега Иванова и Сергея Озерова, активистов движения «Артподготовка» (признано экстремистским и запрещено в России), к реальным срокам по делу о подготовке теракта в Москве, сообщает ТАСС.

Иванова осудили на семь лет колонии строгого режима, Дмитриева и Озерова — на восемь лет колонии строгого режима. Гособвинение запрашивало для подсудимых девять лет лишения свободы.

Активистов признали виновных в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к совершению террористического акта). Ранее прокурор снял с них часть обвинения — об участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК).

Все активисты свою вину отрицают.

Активисты из Альметьевска Дмитриев, Иванов и Озеров были задержаны в Москве накануне «революции» 5 ноября, анонсированной лидером «Артподготовки» Вячеславом Мальцевым. При обысках у них нашли 13 бутылок с зажигательной смесью, три канистры с горюче-смазочными материалами и устройство для изготовления «коктейлей Молотова». Активистка Инна Холодцова сообщала, что их пытали током.

«Артподготовку» признали экстремистской и запрещенной в России в октябре 2017 года. Лидера движения Вячеслава Мальцева заочно арестовали по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК). В ноябре 2018 года Франция предоставила ему политическое убежище.