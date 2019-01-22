Пассажир рейса Сургут — Москва потребовал развернуть самолет в Афганистан. «Захватчик» остается на борту

Обновлено Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил о задержании мужчины, по требованию которого пришлось изменить курс самолета Сургут — Москва компании «Аэрофлот». Позже в НАК заявили, что этот пассажир еще находится на борту самолета.

Пассажир рейса Сургут — Москва компании «Аэрофлот» потребовал, чтобы пилоты развернули самолет в Афганистан, сообщил Интерфакс со ссылкой на источник.

Flightradar24

На сайте авиакомпании говорится, что пилоты запросили посадку в Ханты-Мансийске. Самолет приземлился в аэропорту в 16:24 по местному времени.

По информации РИА Новости, человека, который потребовал направить самолет в Афганистан, зовут Павел Ш., ему 41 год. Собеседник агентства утверждает, что экипажу «Аэрофлота» удалось убедить мужчину, что самолет необходимо отправить в Ханты-Мансийск на дозаправку.

Источник Интерфакса добавляет, мужчину задержали, оружия при нем не обнаружили. Информацию о задержании подтверждает источник ТАСС. В РИА Новости отмечают, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом «Коммерсант» утверждает, что задержанный был вооружен предметом, похожим на пистолет, и был ранее судим.

В Интерфаксе заявляли, что в самом аэропорту «ситуация спокойная», а сотрудники правоохранительных органов не проводили эвакуацию. Позже истчоник РИА Новости рассказал о том, что весь персонал аэропорта вывели из здания аэровокзала. По данным ТАСС, на борту находится более 70 пассажиров, в том числе дети.

Радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заявление «Аэрофлота» утверждает, что рейс Сургут — Москва вылетит в столицу в 0:40 23 января после изменения курса. На сайте авиакомпании уточняется, что стоянка самолета составит 10 часов и 16 минут. На место посадки лайнера выехал вице-губернатор ХМАО Алексей Забозлаев.

В соответствии со статьей 211 УК РФ, угон воздушного судна или его захват с целью угона наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.