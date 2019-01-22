СК в Омске отказался возбуждать дело о сексуальном насилии над фельдшером. Врачи признавались, что «в шутку к ней прикасались»

Следователи в Омске отказались возбуждать уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера после проверки заявления фельдшера о том, что ее якобы изнасиловали коллеги, сообщила РИА Новости помощник руководителя регионального управления Следственного комитета (СК) Лариса Болдинова.

По ее словам, в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с «отсутствием состава преступления». Следователи не нашли в поведении врачей признаков насильственных действий сексуального характера.

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Ранее портал Om1.ru сообщал, что 40-летняя жительница Омска, работающая фельдшером на подстанции скорой помощи, обратилась в полицию. Женщина заявила, что 1 января во время дежурства двое врачей изнасиловали ее в комнате отдыха.

При этом в управлении СК отмечали, что сами врачи признались, что «наговорили своей коллеге пошлостей», «в шутку прикасались к ней» и «делали неоднозначные комплименты».