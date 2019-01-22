В Мурманской области при посадке разбился бомбардировщик Ту-22М3. Три члена экипажа погибли

обновление 16:33 В результате крушения бомбардировщика Ту-22М3 умер третий член экипажа. Он находился в военном лазарете, сообщает ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф Мурманской области.

Ту-22М3М модернизирован на «Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова», август 2018. Фото: РИА Новости

В Мурманской области разиблся бомбардировщик Ту-22М3, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его информации, крушение произошло при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. Инцидент произошел около 13:40 по мск.

Собеседник агентства утверждает, что на борту бомбардировщика были четыре человека: командир, помощник командира, штурман и оператор. По его словам, командир и штурман выжили.

РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России сообщило, что два члена экипажа погибли, еще двое пострадали при жесткой посадке. По данным ведомства, бомбардировщик попал в снежный заряд во время выполнения планового полета.

Авиабаза «Оленья», на которой дислоцированы Ту-22М3, расположена на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска, недалеко от города Оленегорск. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3500 м.

Бомбардировщик Ту-22М3 с экипажем из четырех человек предназначен для поражения целей на территории противника в стратегической глубине. Его максимальная скорость достигает 2300 км/ч, а дальность полета составляет 7 тысяч км.