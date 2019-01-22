В Кремле начались переговоры Путина и Абэ

В представительском кабинете первого корпуса Кремля началась встреча российского президента Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ, передает ТАСС.

Главной темой встречи является обсуждение перспектив заключения мирного договора между странами, по итогам оба политика выступят с заявлением для прессы.

За несколько часов до встречи у посольства Японии в Москве прошли пикеты противников возможной передачи Курильских островов Японии. Полицейские задержали 11 активистов.

СРОЧНО! На пикете у посольства Японии начались задержания. Полиция отнимает у людей плакаты, заявляя о том, что флаги и плакаты могут держать только депутаты и их помощники. Всего задержали 11 человек из Левого Фронта и КПРФ, они сейчас сидят в полицейском автобусе pic.twitter.com/JMTZRQbKAu — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) January 22, 2019

А за день до этого, 20 января, на Суворовской площади в Москве также прошел митинг против передачи Курильских островов Японии. По данным организаторов, согласованная акция собрала около двух тысячах участников акции.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года, которая подразумевает передачу Японии только двух спорных Курильских островов — Шикотана и гряды Хабомаи. А в начале года японские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что власти Японии планируют предложить России отказаться от требования компенсаций по Курилам.

Напомним, заключению мирного соглашения между двумя странами мешает территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряду Хабомаи, который тянется с середины прошлого века. Япония называет их своими оккупированными северными территориями, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия настаивает на том, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.