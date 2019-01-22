ФБК нашел у телеведущего Владимира Соловьева еще одну виллу в Италии стоимостью более 1 млн евро

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального нашел у телеведущего Владимира Соловьева еще одну виллу на озере Комо в итальянской коммуне Менаджо, сообщается на сайте оппозиционера.

Согласно договору купли-продажи, недвижимость была куплена в 2013 году. Ее стоимость по документам составила более 1 млн евро (1,021).

Вилла состоит из двух домов, расположенных на земельном участке в 37 соток. Основной дом составляет почти 300 кв. м, в нем 14 помещений, утверждает Навальный. Площадь гостевого дома — 90 кв. м.

Эта недвижимость находится в 11 км от другой виллы Соловьева на озере Комо, о которой Навальный рассказал в сентябре 2017 года. По данным ФБК, ее стоимость составляла 9 млн евро.

Кроме того, фонд выяснил, что в феврале 2018 года телеведущий купил автомобиль Maybach за 15 млн рублей.

Ранее ФБК сообщал, что «главный пропагандист» Соловьев владеет тремя квартирами в доме на Долгоруковской улице в Москве общей площадью 450 кв. м и дачей в коттеджном поселке Стольное под Переделкино площадью 1045 кв. м.

В ответ на расследование телеведущий тогда заявлял, что не является чиновником: «Я просто богат. Я понимаю, что Навальному это не дает покоя, но не знаю, зачем экстраполировать на меня свои комплексы».