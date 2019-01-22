Над Ла-Маншем пропал частный самолет с новичком футбольного клуба «Кардифф» Эмилиано Сала на борту

В проливе Ла-Манш у Нормандских островов разбился частный самолет, на борту которого был футболист Эмилиано Сала, в январе перешедший из клуба «Нант» в английский «Кардифф», сообщил Reuters источник во французской полиции.

Небольшой одномоторный самолет, на борту которого, помимо футболиста, находились пилот и еще один пассажир, вылетел из французского аэропорта «Нант-Атлантик» в столицу Уэльса Кардифф в 19:15 по местному времени (22:15 мск) 21 января, однако в 20:23 по местному времени (23:23 мск) береговые службы получили сигнал о его исчезновении с радаров.

В последний раз самолет видели у острова Гернси на высоте 700 метров (2,3 тыс. футов), по данным островной полиции, следов борта к данному моменту не обнаружили. Поиск с вертолетов также не дал результатов, сообщили «Би-би-си» в Службе воздушного поиска Нормандских островов. Хотя спасатели получали информацию о пусках сигнальных ракет, на месте им не удалось ничего обнаружить.

В январе нападающий «Нанта» заключил контракт о переходе в «Кардифф» за рекордные для клуба 20 млн евро, и до этого вернулся в Нант, чтобы разрешить последние формальности перед окончательным переездом в Великобританию.

Эмилиано Сала родился в Аргентине и в 22 года переехал во Францию для того, чтобы играть за клуб «Бордо». С 2015 года он был форвардом «Нанта», и в 19 матчах Чемпионата Франции по футболу 2018/2019 забил за клуб 12 мячей.