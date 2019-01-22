Итальянская Eni остановила работу с «Роснефтью» в Баренцевом море из-за угрозы санкций

Итальянская компания Eni приостановила работу с «Роснефтью» над проектом в Баренцевом море из-за угрозы санкций, заявила РИА Новости председатель совета директоров компании Эмма Марчегалья.

«Мы сохраняем очень хорошие взаимоотношения с российскими компаниями. "Роснефть" наш партнер, мы также сотрудничаем с российскими компаниями в Мексике, Мозамбике. Наши взаимоотношения очень хороши, но мы вынуждены учитывать ситуацию», — сказала Марчегалья (цитата по «Коммерсанту»).

Ранее Eni вышла из проекта с «Роснефтью» по поиску углеводородов на шельфе Черного моря после завершения бурения первой сверхглубоководной поисковой скважины на лицензионном участке «Западно-Черноморская площадь».

С июня 2013 года «Роснефть» и Eni реализуют проект по разработке месторождений на шельфе Черного (Западно-Черноморская площадь) и Баренцева морей (участки Федынский и Центрально-Баренцевский). В совместном предприятии доля «Роснефти» — 66,67%, Eni — 33,33%.